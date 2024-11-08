В Полазне опять "заминировали" школы №1 и №3

В Полазне опять "заминировали" школы №1 и №3. Учеников эвакуировали, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе администрации Добрянского городского округа сообщили, что анонимный звонок поступил в 09.13. На место выехали экстренные службы. При обследовании территории оказалось, что звонок был ложным, угрозы жизни школьников нет.

В администрации подчеркнули, что за заведомо ложные сообщения о минировании грозит уголовная ответственность.

Ранее неизвестные уже сообщали об угрозах в школах. Одна школа якобы была заминирована, во второй будто бы готовилось вооруженное нападение. И та и другая информация оказалась ложной.