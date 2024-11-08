В Тюмени в ДТП попала маршрутка. Пострадали 10 человек

В Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Автобус маршрута №6 въехал в опору камеры фотофиксации на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Пострадали 10 человек. Все они - женщины в возрасте от 22 до 62 лет. У большинства ушибы и другие травмы. Всего в маршрутке находились 25 пассажиров.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.

В прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту ДТП. В ведомстве уточнили, что с водителем автобуса все в порядке. Он гражданин России, официально трудоустроен. Причиной ДТП могли стать дорожные условия (снег и гололед). Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Обстоятельства ДТП выясняются.