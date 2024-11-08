08 Ноября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Полпред Жога: РЭФ повлияет на развитие экономики России

Уральский полпред Артем Жога уверен, что предложения, разработанные во время проходящего в Челябинске II Русского экономического форума, не только повлияют на развитие отечественной экономики, но и помогут найти оптимальные решения для реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.
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"Желаю всем участникам продуктивных дискуссий, увлеченных дебатов и свежих идей, которые послужат на благо нашей страны", - приводит пресс-служба полпредства приветствие Жоги, которое он направил участникам форума.

7-9 ноября в Челябинске выступят более 300 спикеров, а общее количество участников превысит 3 тыс. Задача Русского экономического форума – подготовить предложения, которые будут полезны для федеральных органов исполнительной власти, ЦБ РФ, регионов.

На форуме уже прозвучали различные резонансные заявления. Генеральный директор ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) Андрей Гартунг высказался о влиянии ключевой ставки на работу различных предприятий. По его словам, ключевые отрасли машиностроения рухнут из-за повышения ключевой ставки: никакой бизнес не может работать с кредитом по ставке в 27%, тогда как их китайские конкуренты получают кредит по ставке менее 5%. По мнению Гартунга, падение производства на тех или иных предприятиях может уже в первом квартале 2025 г. составить 30% и более.

"Если такая политика продолжится, мы через полгода получим уничтожение ряда высокотехнологичных отраслей и такое сальдо торгового баланса, что экспортными доходами невозможно будет рассчитаться за импорт", - сказал Гартунг.

Теги: Артем Жога, полпред, РЭФ, Русский экономический форум


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