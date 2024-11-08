Туристы из Китая стали ездить в Россию в 7 раз чаще

Число поездок иностранных туристов в Россию с начала года выросло в три раза. Чаще ездить стали из стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии и ОАЭ, пишет РБК.

Китайских туристов стало в 7 раз больше.

Отмечается, что до пандемии в 2019 году китайских туристов было еще больше. Тогда за три квартала Россию посетило 1,2 млн жителей этой страны. Более 80% из них прибывали в составе туристических групп по безвизовому соглашению.

Это следует из обновленной статистики ФСБ. За девять месяцев 2024 года граждане других стран пересекли российскую границу 13 млн раз — в аналогичный период прошлого года количество таких поездок составило 11,7 млн.

Чаще всего с января по сентябрь этого года иностранцы въезжали в Россию из стран ближнего зарубежья. Абсолютным лидером был Узбекистан — жители этой страны пересекли российскую границу 2,65 млн раз, что на 8% больше, чем в прошлом году. Также в тройке лидеров по въезду традиционно граждане Казахстана — 2,63 млн поездок и Таджикистана — 1,4 млн. Также в 10 раз выросло число визитов в Россию граждан КНДР.

Также в РФ часто приезжают граждане Германии, Туркменистана и Турции.