Глава свердловского родительского комитета выступила против допуска в школы детей-квадроберов

Глава родительского комитета Свердловской области Людмила Золотницкая выступила за запрет допуска в школы квадроберов. По ее словам, поведение ребенка с таким увлечением может привести к опасной ситуации как для него самого, так и для окружающих его людей.

"Нас спрашивали недавно: "Вот какое безобразие, не пустили детей-квадроберов в школу". Я говорю, правильно сделали, они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них, и вообще есть правила поведения в школе, их нужно соблюдать. Пожалуйста, будьте квадроберами дома", - заявила Золотницкая в эфире ОТВ.

По ее словам, если ребенок серьезно погружен в эту тему и уже пристает к людям, то стоит задуматься о его психологическом здоровье и почему он хочет быть животным.

Золотницкая также сказала, что поддерживает вход в социальные сети исключительно по паспортным данным, поскольку лично ей нечего скрывать. А вот детям до 14 лет запрещать пользоваться интернетом не стоит, так как ребенок все равно найдет способ сделать это в обход родителей.

Напомним, что в российских школах начали проводить профилактические беседы для учащихся и их родителей на тему вреда квадробинга. В это же время в министерстве просвещения России напротив выступили против популяризации квадроберов. Там считают, что чрезмерное информирование общества о подростковой субкультуре служит ее пропагандой.