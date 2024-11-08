Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту вышел из порта Йокогамы

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на котором застряли сотни россиян, завершил ремонтные работы, сообщает ТАСС.

Корабль уже покинул порт Йокогамы и направился в Шанхай. Лайнер должен прибыть туда утром 11 ноября.

7 ноября стало известно, что сотни россиян застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Лайнер должен был отправиться из Йокогамы и 9 ноября прибыть в Шанхай, а теперь у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию.

Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10.00 местного времени 8 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию. Но у россиян отсутствуют визы для посещения Японии.

Российский туроператор CruClub заявлял, что полностью погасит затраты застрявших в Японии туристов на возвращение в Россию.