32-летний Shaman получил нагрудный знак заслуженного артиста России

32-летний певец Shaman (Ярослав Дронов) стал заслуженным артистом России. Соответствующий знак отличия ему вручили в Кремле.

Нагрудный знак вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Торжественная церемония прошла 7 ноября в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля, написал певец в своем telegram-канале.

Звание присвоил артисту еще летом президент Владимир Путин. Указ главы государства опубликован 22 июля.

Между тем, почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности (артистам балета, исполняющим первые партии, — не ранее чем через 10 лет, артистам цирка — не ранее чем через 15 лет).