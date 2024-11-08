В Екатеринбурге из-за пожара в подвале дома эвакуировали 70 человек

В Екатеринбурге на пожаре эвакуировали несколько десятков человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось накануне вечером на улице 40 лет Октября в уральской столице. В подвале муниципального многоквартирного дома коридорного типа горела электропроводка. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестничным маршам 70 человек, в том числе 20 детей.

В 23 часа 40 минут открытое горение было ликвидировано. В первом часу ночи огнеборцы завершили все работы и вернулись в свои подразделения.

Как отметили в МЧС, информации о пострадавших не поступало.