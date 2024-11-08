08 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: кремль

Премьер-министр Венгрии выпил водки после победы Трампа на выборах президента США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Lenta.ru.
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По его словам, он выпил водки, а не шампанского, как обещал, потому что находился в Бишкеке.

"Был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы", - сказал Орбан.

В октябре Орбан говорил, что Трамп может договориться с Россией о мире на Украине.

"Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда", — подчеркнул он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал победу Трампа на президентских выборах в США лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с Орбаном.

"Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе", - сказал он.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин пообщается с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации.

Теги: орбан, трамп, венгрия, сша


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