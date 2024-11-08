На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч

Извержение вулкана Шивелуч продолжается на Камчатке. Ему присвоен "красный" код авиационной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону.

Там предупредили о выбросах пепла на высоту до 15 тысяч метров. Также говорится о том, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

Все учреждения работают в штатном режиме, но детей из садиков и школ распустили по домам.

Спасатели советуют при пеплопаде закрыть дома все окна и двери и без необходимости не выходить на улицу. В случае выхода на свежий воздух нужно надеть респиратор или марлевую повязку.

"Если во время пеплопада ты находился на улице, не вноси одежду в дом. Туристам настоятельно рекомендуется не приближаться к окрестностям вулкана", - написано в сообщении.

Опасность сохранится до 11 ноября.

Активность на вулкане Шивелуч была зафиксирована вечером 7 ноября, исполин выбросил пепел на высоту до 11 км.