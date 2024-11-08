В России может появиться отдельный налоговый вычет на спорт

В России могут ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, выведя их из общего социального, который можно получить с трат на здоровье и образование.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы от фракции "Единая Россия", зампреду комитета по безопасности Анатолию Выборному. Соответствующее обращение он направил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву. Парламентарий указал, что в настоящее время сумма социального налогового вычета, куда помимо физкультурно-оздоровительных услуг входят расходы на образование и лечение, ограничена 150 тыс. руб. Гражданин может вернуть с нее только 13%.

"И если, например, родитель воспользовался им при компенсации стоимости обучения ребенка, исчерпав дозволенный лимит, получить такую льготу при оплате спортивных секций и кружков он уже не сможет", — указал депутат.

Выборный отметил, что государство, таким образом сможет помочь семьям увлечь ребенка и спортом, и творчеством, это будет большой вклад в будущее России, а родители смогут увеличить расходы на спортивные секции, сообщают "Известия".

Ранее Минфин не поддержал налоговый вычет на покупку кондиционеров для семей с детьми.