Предпенсионеров могут освободить от работы

Россияне предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации.

Как сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. Депутат указала, что на это время сохраняется рабочее место и средний заработок.

Стенякина отметила, что предпенсионерами считаются граждане, которым до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.

"До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим, в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рождённые с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения", - добавила депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России могут выплатить в декабре 13-ую пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости.