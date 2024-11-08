В правительстве РФ обсуждают состав консорциума для разработки аналога Android

Министерство цифрового развития России обсуждает с отечественной IT-отраслью формирование консорциума для создания российского аналога операционной системы Android.

Как заявил глава министерства Максут Шадаев, операционная система будет предназначена для мобильных устройств. Ее создадут на базе Android Open Source Project. На новых операционных системах будут работать учителя и врачи России. Им будут предоставлены планшеты, на которых будут установлены две операционные системы: одна для производственных задач "Аврора", а другая, разрабатываемый аналог Android, будет "системой для жизни", указал глава ведомства, сообщает "Интерфакс".

Как сообщил председатель Cоюза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" Валерий Корнеев, в разработке будет участвовать большое число отечественных программистов из консорциума Linux, которых в конце октября уволили из компании из-за антироссийских санкций. Кроме того, он считает, что в разработке могут участвовать не только программисты из РФ, но и иностранные специалисты.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пополнилась команда бета-тестировщиков, которая поможет усовершенствовать российскую операционную систему "Аврора". Участникам выдали отечественные девайсы от производителя Fplus с уже установленной ОС, чтобы те смогли оценить ее работу и внести собственные предложения по улучшению.