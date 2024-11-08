Зеленский считает замороженные активы РФ украинскими деньгами

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал в Telegram замороженные активы России украинскими деньгами.

"Откровенно говоря, это украинские деньги", – заявил глава государства. По его словам, нужно скорее найти механизм доставки этих денег в страну, чтобы ими можно было распоряжаться.

Зеленский поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".

Также президент заявил, что Россию можно сдержать только давлением.