Банк России допускает изменение ключевой ставки на один процентный пункт

Центробанк России при таком уровне ключевой ставки не рассматривает ее изменение менее чем на 1 п. п.

Как заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки. "Один процентный пункт – это сейчас минимально возможный шаг", – сказал он, сообщает "Интерфакс".

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.