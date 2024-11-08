Зеленский: Россию можно сдержать только давлением

Россию можно сдержать только давлением.

Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киеву не нужна помощь союзников в переговорах. Вместо этого "нужно достаточное количество оружия". "Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Москву необходимо подтолкнуть к выполнению условий его "формулы мира", в частности к обеспечению ядерной и продовольственной безопасности.

Ранее стало известно, что один из пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk. В США это сочли "совершенно невыполнимым".