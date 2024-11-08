08 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Зеленский: Россию можно сдержать только давлением

Россию можно сдержать только давлением.

Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киеву не нужна помощь союзников в переговорах. Вместо этого "нужно достаточное количество оружия". "Мы построили четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Москву необходимо подтолкнуть к выполнению условий его "формулы мира", в частности к обеспечению ядерной и продовольственной безопасности.

Ранее стало известно, что один из пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk. В США это сочли "совершенно невыполнимым".

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация


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