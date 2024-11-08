08 Ноября 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Связанные с РФ акции подскочили в цене на зарубежных рынках после победы Трампа

Акции, связанные с Россией, существенно подорожали на зарубежных рынках от Турции до Восточной Европы.

Это произошло после победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах. Несмотря на смутные перспективы, инвесторы надеются на урегулирование конфликта вокруг Украины после смены американской власти.

Среди компаний, чьи акции подорожали - австрийский Raiffeisen Bank International (+10%), венгерский OTP Bank, котировки которого последние две сессии обновляют максимумы, а также акции турецких компаний, продолжающих работать в России. Это строительная фирма Enka Insaat и производитель пива Anadolu Efes, сообщает Bloomberg.

Как заявили владельцы сырьевых компаний, а также представители правительства и госкомпаний, российский бизнес пока не ожидает послаблений. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес РФ не ждет скорой отмены санкций после победы Трампа.

Тем временем, Великобритания ввела санкции против 56 российских физических и юридических лиц.

Теги: акции, Россия, Украина, Трамп, инвестиции


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2024 14:05 Мск Великобритания ввела санкции против 56 российских физических и юридических лиц

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