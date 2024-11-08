Путин: В России существует дефицит рабочих рук

В России имеется дефицит рабочих рук.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин. "В России фактически дефицит рабочих рук", – сказал он.

Путин выступил на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

эксперты НИУ ВШЭ заявили, что наибольшая кадровая уязвимость, которая отражает уровень дефицита квалифицированных кадров, наблюдается в сфере пассажирского транспорта, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом, сообщают "Ведомости".

Ранее руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда Никита Комаров на Русском экономическом форуме, который 7 ноября стартовал в Челябинске, заявил о том, что дефицит кадров может стать не проблемой для экономики, а стимулом и драйвером ее развития.