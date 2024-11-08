Отсутствуют визы: россияне не могут сойти с лайнера в Японии

Российские туристы не могут покинуть сломанный лайнер Spectrum of the Seas, так как отсутствуют визы для посещения этой страны.

Как заявили в Ассоциации туроператоров России, у соотечественников не получается самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолет.

АТОР отмечает, что проблема для российских граждан заключается в том, что официального представительства Royal Caribbean в России нет и, "по сути, туристы могут обращаться за компенсацией только к туроператорам, у которых они приобретали этот тур". При этом в компании Royal Caribbean обещают полностью возместить стоимости прерванного круиза, а также скидку в 50% на следующий круиз и компенсацию перелета от 200 до 400 у. е. на человека.

Ранее стало известно, что российский туроператор CruClub полностью погасит затраты застрявших в Японии туристов на возвращение в Россию.