В РСПП: Бизнес переносит инвестпроекты из-за высокой ключевой ставки

Многие компании в России откладывают запуск инвестиционных проектов на фоне высокой ключевой ставки Банка России.

Как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, опросы показали, что более половины членов организации планируют реализацию инвестиционных проектов в течение ближайших трех лет. Речь идет, в том числе о проектах, относящихся к технологическому суверенитету и направленных на выпуск инновационной продукции и рост производительности труда.

По словам президента, все больше отечественных компаний отмечают снижение доступности финансирования по всем доступным источникам инвестиционных программ. Шохин указал, что производительность труда, импортозамещение, автоматизация, роботизация и другие меры требуют инвестиций, но организации больше не могут сделать это на прежних условиях.

Глава РСПП призвал Центробанк и правительство вернуться к ряду мер поддержки бизнеса, "иначе мы столкнемся с технологическим отставанием, с проблемами банкротства и так далее", сообщает ТАСС.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.