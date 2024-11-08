"Был хулиган обыкновенный, а стал насильник квалифицированный?" До суда дошло еще одно дело об истязаниях в спецшколе Екатеринбурга

В Екатеринбурге приступили к рассмотрению еще одного уголовного дела, в котором, предположительно, замешаны воспитанники спецшколы №124. В июле четверым воспитанникам уже вынесли приговор. В этот раз на скамье подсудимых находятся еще два 18-летних воспитанника учреждения, которых обвиняют по ч. 4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера".

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель семьи потерпевших по доверенности, рассматриваемый в суде инцидент произошел в 2020-2021 годах. Парни якобы совершали действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика и всячески издевались над ним порядка 1,5 лет. Задержать фигурантов дела удалось в феврале 2024 года, спустя четыре года после выпуска. Представитель недоумевает, почему по-прежнему вне поля зрения следователей остается педагогический состав.



"По имеющимся у нас данным, такие действия могли культивироваться в данном учреждении. Психолог в процессе заявляет, что ребенок имел склонность к гомосексуализму... То есть они знали, что дети вступают в половую связь. Отмечу, что результаты психиатрической экспертизы такие склонности ребенка полностью отрицают. Но почему в школе не отреагировали? Как могли не знать, если у них там порядка 30 воспитанников и 60 человек педагогического состава?" - вопрошает представитель.

Он отметил, что это, вероятно, далеко не первый случай издевательств над детьми в стенах уже печально известного учреждения. А также далеко не последнее судебное разбирательство. При рассмотрении каждого из эпизодов обвиняемыми выступают только старшие воспитанники, в то время как состав педагогов продолжает оставаться безнаказанным.

"Ответьте мне на вопрос, почему сейчас ребята получили по 9 лет? Они ведь попали в спецшколу не за преступления против половой неприкосновенности или иные действия сексуального характера. Они хулиганили, дрались, били стекла. Это что там за "курсы переподготовки за государственный счет"? Был хулиган обыкновенный, а стал насильник квалифицированный? Мы же должны понимать, что первопричина, источник проблемы - это не эти подростки. А те, кто за ними не следил. А те, кто за ними не следил, к ответственности не привлечены. То есть подросткам дали по 9 лет, а директору Поддубной - 11 месяцев исправработ. И она где сейчас работает? С детьми, учителем географии [в другой школе]", - говорит представитель потерпевших.

Он подозревает правоохранительные органы в затягивании дела по руководству спецшколы №124. Якобы прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга до последнего не усматривала виновности Поддубной, ведь тогда бы пришлось объяснять Генпрокуратуре, почему нарушения не могли выявить несколько лет.

Уже год не сдвигаются с места попытки возбудить дело по 156-я статье (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Со скрипом идет расследование по другим статьям.

"Выявлен факт избиения ребенка физруком. Следственный комитет пять раз ребенка опрашивает, тот пять раз одно и то же рассказывает, называет имена других детей, те все подтверждают. Никак они не могут усмотреть состав преступления. Только Александр Иванович (Бастрыкин, глава СКР, прим.) обратил на это внимание, тут же возбудили по ст. 118 УК РФ", - рассказал представитель.

При этом, по его словам, статья совершенно не подходит под этот инцидент - в данном случае якобы фигурирует не причинение вреда по неосторожности, а умышленные действия. Потерпевший рассказал, что не хотел играть в футбол, но физрук поднял его и пнул, сломав копчик. Это, по словам нашего источника, совершенно отличается от простого несчастного случая, когда педагог мог переборщить с силой и случайно бросить мяч в лицо ребенку. Бастрыкин же узнал об инциденте только после видеообращения матери мальчика. Но и после должного расследования якобы не последовало. Накануне в адрес главы СКР было записано повторное обращение.

Более того, СКР якобы отказывается возбуждать дело по 117-ой статье "Истязание", несмотря на то, что разные дети в разные периоды сообщают об избиении их сотрудниками спецшколы. Те якобы используют веревки, чтобы не оставлять следов. Рассказало доверенное лицо и про сотрудника службы режима, который при сопровождении 12-13-летних детей на комиссию или в больницу, чтобы те не сбегали, "засовывал им руку в трусы, касался ягодиц и тянул за резинку трусов вверх, пережимая половые органы".

Странной, со слов представителя, остается позиция начальника отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования региона Дмитрия Шиловских и свердловского уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Первый должен был следить за работой Поддубной, а после приговора трем фигурантам и Поддубной никто из министерства образования Свердловской области так и не взял ответственность, не извинился или даже не попытался помочь пострадавшим. Второй же до последнего отрицал серьезные проблемы в спецшколе.

В пресс-службе прокуратуры на просьбу прокомментировать заявления в свой адрес ответили следующим образом: "Четыре уголовных дела по фактам преступлений, совершенных в образовательном учреждении, направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями, находятся в суде на рассмотрении. По еще одному уголовному делу прокуратурой района в порядке надзора отменно незаконное постановление о приостановлении предварительного следствия, вынесенное органами полиции. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного органа".

В региональном СКР нынешний процесс и обвинения не комментируют. Накануне.RU также направило запрос в адрес детского омбудсмена Игоря Морокова, к моменту публикации ответ не получен.