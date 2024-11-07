Минспорта РФ Дегтярев собирается выдвинуть кандидатуру на пост главы ОКР

Новым президентов Олимпийского комитета России (ОКР) может стать министр спорта РФ Михаил Дегтярев. На выдвижение своей кандидатуры Дегтяреву дал разрешение лично президент страны Владимир Путин.

"Мы должны готовиться к работе с новым руководством Международного олимпийского комитета, выборы которого состоятся в марте 2025 года, и рассчитываем на встречное движение, ведь роль России в международной олимпийской семье невозможно игнорировать", - передает слова министра "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Дегтярев также добавил, что представит свою программу развития ОКР 13 декабря на Олимпийском собрании.

В середине октября стало известно об уходе с поста главы ОКР Станислава Позднякова. Тогда он отметил, что для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

Позднее глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР.