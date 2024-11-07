Союзники Трампа объявили о скорой работе с депортацией мигрантов

Сторонники победителя последних президентских выборов в США Дональда Трампа рассказали о готовности его команды исполнить первое из его предвыборных обещаний. речь идет о депортации нелегальных мигрантов за пределы штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По их словам, уже ведется "непубличная подготовка" к массовым задержанию и высылке мигрантов. В первую очередь это касается иностранцев без документов и совершивших преступления. На данный момент обсуждается, что делать с иностранцами, которых привезли в Америку будучи детьми.

Высокопоставленный помощник Трампа Джейсон Миллер и советник Брайн Хьюз рассказали, что новый президент намерен продолжить работу своей прошлой администрации по обеспечению безопасности границ. Благодаря таким целям, по словам Хьюза, Трамп и одержал победу.