Джо Байден пообещал мирно передать пост президента Трампу

Президент США Джой Байден заверил, что готов мирно передать пост победителю выборов Дональду Трампа. По мнению Байдена, именно этого заслуживает американский народ.

"Я заверил Трампа, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей (власти - прим. ред.)", - заявил Байден во время обращения к нации в Белом доме. Его слова цитирует РИА Новости.

Ранее выяснилось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.