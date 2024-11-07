Виллиана Роша из ЦСКА отстранили на три игры за драку со спартаковцем

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отстранен на три игры за драку с Русланом Литвиновым из "Спартака" во время матча 2 ноября. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Как передает "Матч ТВ", во время второго тайма произошла потасовка, в которой Роша попал кулаком по лицу защитники "Спартака" Срджана Бабича, а Литвинов схватился за лицо Роша рукой. За это спартаковца дисквалифицировали на две игры.

После удаления игрок ЦСКА также схватил за руку резервного судью, однако КДК воспринял это как обычное агрессивное поведение.

"Мы посмотрели эпизод и решили, что не было физического воздействия в определенной мере, только агрессивное поведение в адрес судьи. Санкции применили к Роше по совокупности. Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака".