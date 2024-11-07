Астраханское правительство выработало варианты решения проблем системы теплоснабжения в Нариманов

Ситуация с отоплением многоквартирных домов в городе Нариманове продолжает оставаться на контроле руководства Астраханской области. Сегодня на заседании районного Совета депутаты заслушали предложения по решению этой острой проблемы, озвученные заместителем министра строительства и ЖКХ региона Геннадия Диденко.

Во вторник, 5 ноября, по поручению губернатора Игоря Бабушкина, председатель областного правительства Денис Афанасьев в Нариманове встретился с жильцами отключенных от отопления домов и провёл планёрку с чиновниками районной и городской администрации. В кратчайший срок были выработаны конкретные предложения по решению острого вопроса и снижению уровня социальной напряженности.

Сегодня правительственная группа в лице зампредседателя правительства Виктории Гурьяновой, замминистра строительства и ЖКХ Геннадия Диденко, и.о. руководителя управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Астраханской области Эльдара Хуснутдинова снова прибыла в Нариманов.

Как отметил Геннадий Диденко, обследование показало, что немедленной замены требуют два участка теплотрассы общей протяженностью около 350 метров. Затем должна быть проведена опрессовка труб с подачей рабочего давления в 6 кгс/кв.с – именно таким оно должно быть в отопительный период. Опрессовка также позволит выявить новые аварийные ситуации, которые будут своевременно устраняться.

Замминистра также пояснил, что тепло в дома начнёт поступать в ближайшее время. Без отопления остаются пять домов и детский сад, Магистраль, питающую эти объекты, начали ремонтировать уже сегодня. Работы, по оценкам специалистов, займут около пяти дней.

Без такого вынужденного шага нормального отопления в течение зимы ждать не приходится. Средства на ремкомплекты и выполнение работ выделены из бюджета города, Наримановского района и Астраханской области.

По словам и.о. главы Наримановского района Сергея Плотникова, восстановительные работы помогут городу перезимовать, но в будущем необходимо продолжить модернизацию теплосетей. Для этого администрация муниципалитета подала документы на включение объектов водо- и теплоснабжения в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на 2025–2030 годы.