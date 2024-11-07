На Камчатке "проснулся" вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке совершил мощный пепловый выброс, достигший в высоту 11 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Извержение сопровождалось громким взрывом, молниями и землетрясением, что сильно напугало жителей. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

По данным ученых, начало извержения произошло около 12:20 мск. Извержение вулкана продолжается. Ученые предупреждают о новых мощных выбросах пепла. Они могут достигнуть высоты до 15 километров.

"Поздно вечером 7 ноября вулкан Шивелуч напомнил о себе мощным пепловым выбросом... Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря, большое облако дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана", - сообщает KVERT.

Движение на трассе Ключи — Усть-Камчатск пока ограничили. Местных жителей призвали оставаться дома и пользоваться средствами защиты.

Шивелуч — действующий вулкан на полуострове Камчатка. Его высота более 3000 метров. Он является наиболее северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от вулкана до города Петропавловск-Камчатский составляет примерно 450 километров.