В Тюмени мигрант, виновный в гибели 11 человек от отравления алкоголем, получил шесть лет колонии

В Тюмени вынесен приговор по делу о сбыте контрафактного алкоголя, в результате употребления которого наступила смерть 11 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

30-летний мигрант из Азербайджана признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Установлено, что с августа 2021 года по январь 2022 он вместе со знакомым получил не менее 46 ящиков немаркированного алкоголя, содержащего метиловый спирт. Этот контрафактный продукт был предназначен для продажи в магазинах Тюмени. Попытавшись избавиться от контрафакта, они оставили его остатки рядом с мусорными контейнерами. 16 коробок были найдены местными жителями. Они выпили алкоголь. 11 человек погибли, трое получили легкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей. Ранее были вынесены обвинительные приговоры и в отношении соучастников преступления