Гарика Сукачева лишили прав

В Москве лишен на полтора года прав певец Гарик Сукачев. Причиной стал отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме лишения прав певец получил административный штраф в 30 тыс. руб. Решение мирового судьи утвердил Мещанский райсуд столицы, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сукачев отказался пройти медосвидетельствование, так как прибор при понятых указал на его трезвость, следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.