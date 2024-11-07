В Березниках восстановлено электроснабжение водозабора "Извер"

В Березниках восстановлено электроснабжение водозабора "Извер", который снабжает водой часть города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Первая секция насосов включена в работу в 16.20. Сейчас идет заполнение резервуаров. По оценке специалистов, заполнение системы и выход на рабочие параметры займет не меньше шести часов.



Ресурсоснабжающим организациям совместно с УК и ТСЖ поручено отслеживать заполнение системы водоснабжения города, чтобы вода без сбоев появилась в домах.