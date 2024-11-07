Иванов о выборе Шатова главным тренером "Урала": Дали ему четыре игры

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов объяснил, почему и.о. главного тренера команды был выбран Олег Шатов.

Напомним, накануне "Урал" уволил возглавлявшего тренерский штаб Евгения Аверьянова. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-игрок уральцев Олег Шатов, который входил в штаб основной команды.

Как отметил Иванов, Шатов был сильным футболистом и показывает, что очень хочет стать тренером. По словам функционера, руководство клуба не смущает даже тот факт, что у него нет лицензии Pro.

"Поэтому пока мы дали ему четыре игры – до зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны, он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера, посмотрим, как Олег себя проявит", - заявил Иванов "Спорт-Экспрессу".

В данный момент "Урал" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Екатеринбурга на шесть очков отстает от первых двух мест, дающих право на прямую путевку в Российскую Премьер-лигу.