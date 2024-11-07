Благодарственные письма и почетные грамоты вручили представителям делового сообщества Астраханской области

В центре «Мой бизнес» министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская вручила благодарственные письма и почетные грамоты представителям делового сообщества региона.

«Бизнес — это нелегкий труд, который требует ответственности и ежедневной работы. Сегодня 27 % астраханцев заняты в сфере МСП, доля малого бизнеса в валовом региональном продукте — более 14 %. Благодарим вас за активность, целеустремленность, желаем крепкого здоровья, реализации намеченных проектов, мира и добра», — отметила глава регионального минэкономразвития перед вручением ведомственных наград.

Среди тех, кто отмечен наградой — предприниматели, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, например, промышленные и экспортоориентированные предприятия, которые при господдержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» поставляют свою продукцию за рубеж, социальный предприниматель, открывший в этом году первую частную лицензируемую школу в регионе и другие активные представители регионального бизнес-сообщества.

В финале встречи министр Элина Полянская также поблагодарила руководителей общественных объединений за постоянное взаимодействие и поддержку бизнес-инициатив.