Эксперт: Мы можем стать "Русским ковчегом", только если начнем вкладываться в человеческий капитал

На Русском экономическом форуме в Челябинске обсуждают конкурентные преимущества жизни и работы в России для иностранных специалистов. Сегодня в условиях дефицита кадров работодатели все чаще сталкиваются с проблемой нехватки именно высококвалифицированных работников из развитых стран.

Как утверждают эксперты, есть люди, которые переезжают из Европы в Россию целыми семьями, но, как показывает практика, это пока не массовая история. Помимо "традиционных ценностей", мы должны быть привлекательны экономически, а это невозможно, если мы не начнем вкладывать в человеческий капитал больше средств, так считает член правления Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксперт отметил, что человеческий капитал формируют: образование, опыт, здоровье и условия жизни. В конце 1950-х — начале 60-х годов у нас был достаточно высокий уровень по всем трем показателям, особенно по образованию, в этот период у нас тратили на образование около 10% ВВП. Сегодня этот показатель едва ли дотягивает до 5%.

По мнению эксперта, есть три фактора социально-экономического развития страны: природные ресурсы, инвестиции в основной капитал, инвестиции в человеческий капитал.

"До промышленной революции человек был главной производительной силой, потом произошла промышленная революция, все решили, что главной производительной силой будет машина. Потом пришел век полезных ископаемых, мы решили, что главным элементом экономики будут полезные ископаемые. И мы последние 30 лет попали в этот трек и решили, что полезные ископаемые — наш "ковчег". Но потом мы все поняли, что модель сырьевой экономики ни к чему не привела. Сейчас идет возврат к человеку как к производительной силе", — сказал Владимир Гамза.

Вместо того, чтобы поддерживать практику СССР и вкладываться в человеческий капитал через образование и науку, в РФ наоборот разорвали связь "образование-наука-производство", сетует Владимир Гамза. Все, что связано с формированием человеческого капитала, сегодня занимает очень малую долю от ВВП, и это нужно исправлять, заключил он.