Лукашенко: Если Трамп остановит войны, выдвинем его на Нобелевскую премию

Если победившему на выборах в США республиканцу Дональду Трампу удастся остановить войны, то его нужно будет выдвинуть на Нобелевскую премию мира, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - цитирует его агентство БелТА.

При этом, добавил Лукашенко, не все будет зависеть от Трампа. Для прекращения боевых действий на Украине придется договариваться, и "может быть, не только с Россией", отметил белорусский лидер. "Это касается очень многих стран", - добавил Лукашенко.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. В победной речи Трамп сообщил о намерении "остановить все войны". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.