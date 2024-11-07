07 Ноября 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в этом году построят рекордное количество жилья

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии Тюменского градостроительного форума и выступил на пленарном заседании “Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества”, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что Тюменская область входит в число лидеров среди объектов Уральского Федерального округа и страны по объемам жилищного строительства. По итогам прошлого года было введено 2 млн 486 тысяч квадратных метров жилья. Показатель ввода жилья в расчете на душу населения превысил 1,5 квадратных метра на человека - это второе место по России.

Моор подчеркнул, что в текущем году темпы строительства сохранились.

"На 1 ноября введено более 2 млн квадратных метров жилья, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены, и 2024 год станет рекордным", - заявил глава региона.
Добавим, что в строительном кластере региона на сегодняшний день состоит уже 50 компаний из пяти регионов России. На предприятиях, которых объединяет кластер, запущено 10 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 5,2 млрд рублей.

"Строительная отрасль имеет особое значение для экономики нашего региона. 6% в структуре валового регионального продукта. 38 тысяч занятых в крупных организациях, а с учетом субъектов МСП эта цифра еще больше. Для развития отрасли мы используем все доступные механизмы: КРТ, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". У нас в регионе сложился конструктивный диалог между всеми участниками строительного рынка. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности", - заявил Моор.

Теги: жилье, градостроительный форум, строительство, моор


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