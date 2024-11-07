Юные артисты из Донбасса побывали в Ивановской областной Думе

Ивановская областная Дума принимала особых гостей – воспитанников хореографической студии государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Творческий коллектив приехал в Иваново для участия сразу в двух масштабных мероприятиях: Всероссийском фестивале народного творчества «Самоцветы России» и героико-патриотическом конкурсе «Славим Россию», где он стал специальным гостем. Как сообщили в пресс-службе Ивановской областной Думы, в организации поездки ребят принимали участие и депутаты регионального парламента.

Как сообщила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, для гостей в области подготовлена обширная программа с экскурсиями, выставками, флэш-мобами, мастер-классами.

Марина Дмитриева рассказала ребятам о деятельности регионального парламента, познакомила с интерьерами памятника архитектуры – особняка Маракушевых, в котором располагается Ивановская областная Дума.

«Дети в восторге. Мы будем рады, если мы еще сюда приедем, в этот замечательный красивый город. У нас еще будет продолжение экскурсий. Обширная очень программа», – поделилась впечатлениями Оксана Белая, заслуженная артистка ДНР, руководитель детской хореографической студии государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».