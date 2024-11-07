В Петербурге через хостел легализована тысяча мигрантов

В Санкт-Петербурге "накрыли" канал незаконной миграции. За время его "работы" через него прошли сотни иностранцев. Речь идет о жилище в Адмиралтейском районе, на набережной Обводного канала.

За фиктивную регистрацию в хостеле легализованный мигрант должен был ежемесячно платить 7 тыс. руб. По такой схеме на регистрационный учет поставлена 1 тыс. иностранцев, четверть из которых на основании подложных сведений получили трудовые патенты.

К незаконной регистрации причастны и сотрудники органов внутренних дел Адмиралтейского района, сообщает управление МВД по Санкт-Петербургу.