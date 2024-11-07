В Ханты-Мансийске четырехлетний ребенок погиб на пожаре

В Ханты-Мансийске во время пожара в квартире дома №4 по ул. Ямская, погиб четырехлетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 3 ноября. Ребенок был оставлен в квартире один на несколько часов. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Действиям женщины будет дана правовая оценка.

Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, вместе с тем, следствие не исключает, что возгорание могло произойти от использования открытого огня. По уголовному делу проводятся следственные действия.