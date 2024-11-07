07 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Русский ковчег": Россия хочет привлечь иностранных специалистов традиционными ценностями

На Русском экономическом форуме обсуждают, как привлечь лучших специалистов из других стран. В России число разрешений на работу для иностранных специалистов увеличилось на 40% за 9 месяцев и составило 120 тыс. человек, такие данные предоставило МВД.

Разрешение на работу выдается гражданам тех стран, у которых с Россией налажен визовый режим, работников оформляет приглашающая компания по квоте, говорят, что больше разрешений выдали высококвалифицированным специалистам. Конечно, это не сравнить с миллионами неквалифицированных мигрантов из Средней Азии, которые едут без виз. Но российский работодатель уже развернулся к качественным, востребованным работникам, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. П.А. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для иностранных специалистов Россия может представлять ценность в связи с опасными и вызывающими тревогу у людей изменениями института брака в своих странах", — говорит Михаил Бурда и напоминает про неприемлемый для нас тренд в стиле "родитель 1" и "родитель 2" в странах Запада, раннюю сексуализацию детей, опасную для института традиционной семьи пропаганду в этих государствах идей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прочие настораживающие моменты.

По его мнению, в России ищут спасения люди, которые разделяют традиционные ценности, и это может быть нашим конкурентным преимуществом. Михаил Бурда уверен, что сегодня мы можем повторить опыт Екатерины II, которая в свое время приняла несколько манифестов, связанных с расселением иностранцев в различных губерниях Российской империи.

"Эта практика сработала. Приехало от 30 до 50 тыс. жителей Европы. Это люди, которые активно стали развивать сельское хозяйство, промышленность, торговлю и принесли пользу государству. Мы можем вспомнить многих, кто вписал золотыми буквами свои имена в историю страны", — сказал Михаил Бурда.

Теги: РЭФ, кадры, иностранные специалисты, высококвалифицированные кадры


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