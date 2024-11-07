"Газпромнефть-Снабжение" помогает в профориентации студентов ЯНАО

В Новом Уренгое состоялся II Арктический форум "Люди, логистика, устойчивое развитие". Более 200 студентов и школьников встретились с руководителями ведущих компаний региона, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия - Академия Isource.

Среди участников - учащиеся старших классов и студенты ссузов-партнеров проекта "Лига колледжей Газпром нефти". Форум прошел в формате открытого диалога с экспертами бизнеса: обсудили тенденции в логистике и перспективы развития карьеры в Арктике. Также ребята познакомились с профессиями в интерактивной зоне, а направления для дальнейшего обучения изучили на ярмарке вакансий.

"Ежегодно Ямалу требуется порядка 18 тысяч новых кадров. Специалисты нужны в сфере добычи нефти и газа, транспорта и логистики, строительства, туризма и других. Сегодняшний форум дает отличную возможность студентам и старшеклассникам выбрать подходящую для себя профессию, востребованную на рынке труда", - отметил директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.

Событие прошло при поддержке правительства ЯНАО, генерального партнера Центра "Арктические инициативы" и "Газпромнефть-Снабжения".

"Север нуждается в профессионалах, способных решать амбициозные задачи и применять новые подходы в условиях сурового климата. Такие мероприятия направлены на сохранение и приумножение заинтересованности молодых людей к построению карьеры в Арктической зоне. Инвестирование в молодежь и их профессиональный рост способствует устойчивому развитию всего северного региона", - подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения"Евгений Брагар.