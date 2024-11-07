Шохин назвал "стремными" последствия национализации на Южном Урале

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал "стремными" последствия национализации челябинских предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня, 7 ноября, Александр Шохин выступил на Русском экономическом форуме в Челябинске. Сперва он посетовал на высокую ключевую ставку ЦБ и заявил, что не понимает, как высокой ключевой ставкой можно побороть дефицит кадров. А автоматизация, роботизация и цифровизация предприятий требуют инвестиций, которые взять неоткуда. Дорожает логистика, увеличиваются налоги. В это время ЦБ призывает использовать рынок капиталов — облигационные займы, вхождение в акционерный капитал.

Шохин сказал, что трудно себе представить энтузиастов, которые будут инвестировать в облигации с доходностью ниже ставки по депозитам. Но не только высокая ставка по депозитам заставляет инвесторов отказываться от того, чтобы вкладывать деньги в предприятия. Есть нюансы.

"Надо иметь в виду, что вовлечение новых акционеров в акционерный капитал компании — тоже вещь такая стремная. Потому что зайдете в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 90-е годы. И ваши инвестиции пойдут, как говорится, по ветру", — замечает Шохин.

Да, таких историй немного, соглашается Шохин, но это, видимо, затишье перед бурей, так как Конституционный суд принял сторону Генпрокуратуры по срокам давности в том, что касается нарушений коррупционного законодательства.

"Это когда депутат, мэр, губернатор (челябинцы, наверное, сразу поймут, о чем речь) как бы нарушали эти ограничения и продолжали руководить бизнесом, хотя от него формально отказались. Коррупционным может оказаться любой бизнес, который вел чиновник, депутат и так далее. Скоро мы в Госдуму ни одного предпринимателя не сможем затащить", — пояснил Шохин.

Как мы сообщали ранее, на Южном Урале прошла крупнейшая деприватизация предприятий, контроль над которыми устанавливался в 1990-е годы.

Так, в собственность государства перешли активы АО "Макфа". По мнению Генпрокуратуры, совладельцы компании — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.

Также Генпрокуратура обратила в доход государства группу ЧЭМК, посчитав, что производители ферросплавов попали под контроль резидентов недружественных государств, и их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу. Решение о национализации было принято на основании признаков незаконной приватизации в 90-е годы.