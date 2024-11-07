Туристам, которые застряли на лайнере в Японии, полностью погасят затраты на возвращение в Россию

Российский туроператор CruClub полностью погасит затраты застрявших в Японии туристов на возвращение в Россию. Об этом сообщили представители компании, пишут "Известия".

По информации компании, на борту находятся 538 россиян. У них истёк срок действия японских транзитных виз. Об этом сообщили в посольстве РФ этой страны.

За сутки в консульство обратилось около 50 граждан РФ. Туристы по телефону и электронной почте просят помочь получить разрешение местных властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай и дальнейшего возвращения в Россию до завершения ремонтных работ на корабле.

Круизный лайнер "Спектр морей" сломался в японском порту Йокогама.

Пассажирский корабль должен был вернуться в Шанхай 9 ноября. По предварительным данным, после ремонта лайнер финиширует 11 числа.

Ранее мы писали, что застрявшие на круизном лайнере в Японии российские туристы жалуются, что не смогут вернуться домой. По их словам, у них не хватит денег на новые билеты.