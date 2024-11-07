Суд наложил арест на единственную квартиру заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина

Суд наложил арест на единственную квартиру заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, проходящего по делу о взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Чернова.

Квартира находится в Тюмени. Ее площадь составляет около 80 квадратных метров.

Адвокат сообщил, что Вахрину не было предъявлено нового обвинения, о расширении его объема речи тоже не идет. По делу также проходит тюменский предприниматель Алексей Гоцык. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупом размере). Гоцык ранее возглавлял тюменскую компанию "Восток девелопмент". Преступление связано с компанией ООО "Тюмень водоканал", которая занимается очисткой и распределением воды в городе. Компания заинтересована в скорейшем прояснении ситуации.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. Заместителем губернатора Тюменской области работал с 2012 г. Губернатор Александр Моор признавался, что Вахрин является его другом детства, но после ареста зарплату не получает.