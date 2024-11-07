МАГАТЭ проверила работу АЭС Украины

Члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) побывали на атомных электростанциях (АЭС) Украины и сделали выводы об их работе в условиях военного конфликта.

Эксперты агентства побывали на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и вблизи от Чернобыльской станции. Они сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что солдат ВСУ Михаил Шкода попросил мировое сообщество "не допустить диверсий на объектах атомной энергетики". Шкода, которому командование поставило задачу заминировать Курскую АЭС, рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку. При этом, по словам Шкоды, Сырский признал причастность НАТО к подготовке этой диверсии.