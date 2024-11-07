Baza: Женщине, укравшей 29 пачек масла из "Пятерочки", предложили отправиться на СВО

В Нижегородской области женщине, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, предложили отправиться на СВО, пишет Baza.

По словам источников, кража произошла 6 ноября из "Пятерочки" на улице 40 лет Победы. Похитительницу масла удалось задержать. 33-летняя женщина была доставлена в отдел. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны, но она отказалась, сообщает Baza.

Всего, по данным телеграм-канала, известно о четырех случаях в Нижегородской области, когда задержанным женщинам предложили подписать контракт с Минобороны.

Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что в регионах покупатели массово крадут сливочное масло на фоне роста цен. К примеру, на днях в Екатеринбурге неизвестные пробрались в магазин и украли 20 килограммов продукта. Сообщалось, что в воровстве якобы были замечены даже бабушки.