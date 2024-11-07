Песков не исключил, что Путин пообщается с Трампом до его инаугурации

В Кремле не исключают, что российский лидер Владимир Путин пообщается с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации.

"Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Песков опроверг сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы неформально, "через знакомых", поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. В Кремле отмечали, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.