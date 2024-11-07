В Екатеринбурге восстанавливают одностороннее движение на Уктусе
В Екатеринбурге восстановится схема организации дорожного движения в микрорайоне Уктус. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с окончанием строительства улицы Рощинской.
Начиная с ближайшего понедельника, 11 ноября, одностороннее движение будет восстановлено на следующих участках:
- по улице Яблоневой от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону улицы Молодогвардейцев;
- по улице Шатровой от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону улицы Якутской;
- по улице Алтайской от пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый до Якутской, в сторону улицы Якутской.
Как уточнили в мэрии, улица Алтайская на участке от Рощинской до пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый становится двухсторонней.
Напомним, движение по построенному участку улицы Рощинской в микрорайоне Уктус было открыто 1 сентября.