В Екатеринбурге восстанавливают одностороннее движение на Уктусе

В Екатеринбурге восстановится схема организации дорожного движения в микрорайоне Уктус. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с окончанием строительства улицы Рощинской.

Начиная с ближайшего понедельника, 11 ноября, одностороннее движение будет восстановлено на следующих участках:

по улице Яблоневой от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону улицы Молодогвардейцев;

по улице Шатровой от Молодогвардейцев до Якутской, в сторону улицы Якутской;

по улице Алтайской от пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый до Якутской, в сторону улицы Якутской.

Как уточнили в мэрии, улица Алтайская на участке от Рощинской до пересечения с автодорогой в микрорайон Светлый становится двухсторонней.

Напомним, движение по построенному участку улицы Рощинской в микрорайоне Уктус было открыто 1 сентября.