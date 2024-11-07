Великобритания ввела санкции против 56 российских физических и юридических лиц

Великобритания в рамках санкций против России из-за специальной военной операции ввела ограничения против 56 физических и юридических лиц, пишет РБК со ссылкой на правительство этой страны.

"Сегодня Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наёмников" – написано на сайте.

В список попали организация "Африканский корпус" и вооруженное формирование "Эспаньола". Основатель бригады ранее говорил, что в подразделении служат футбольные фанаты, они участвуют в военных действиях на Украине.

Также санкции ввели против "Содружества офицеров за международную безопасность", нескольких россиян и организаций, которые, по версии Лондона, связаны с ЧВК "Вагнер" и другими "частными наемническими группами, имеющими связи с Кремлем".