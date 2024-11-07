Молодая учительница из Екатеринбурга за год разочаровалась в профессии

Всего за год молодая учительница из Екатеринбурга разочаровалась в профессии. Причем дело не только в позорно низкой зарплате, но и в работе в целом.

Она с детства мечтала стать учителем и после вуза пошла работать в школу. Но хватило одного года, чтобы убить ее мечту. Она работает за 20 тысяч рублей в месяц, но от нее постоянно что-то требуют, прежде всего какую-то непонятную отчетность, включая соцопросы и даже мониторинг соцсетей учеников. Отведенного времени на это не хватает, поэтому учителя вынуждены постоянно перерабатывать "за бесплатно". Власти требуют отчетов от администрации школы, а та просто перекладывает это на учителей.

Учителя же отвечают буквально за все. Даже в летние каникулы, если ребенок попадает в какую-то неприятную ситуацию, виноватым оказывается классный руководитель. Учителей таскают по заседаниям подразделений по делам несовершеннолетних. Кроме того, учителя должны постоянно подтверждать свою квалификацию, проводить показательные уроки, приносить грамоты и сертификаты.

"Как много у нас профессий, где люди каждые три года должны подтверждать, что они еще могут работать в этой должности? Вместе с тем многие родители приходят и доказывают учителям, что те чего-то не знают", - возмущается педагог.

Труд учителя никто не уважает, заключает разочаровавшаяся учительница.