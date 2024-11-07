Сумма коммерческого подкупа, в котором обвиняют экс-мэра Сургута, превысила 6 млн

Югорские следователи официально прокомментировали уголовное дело, фигурантом которого является бывший мэр Сургута Андрей Филатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Также подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения. В отношении четверых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Андрей Филатов отправлен под стражу до 3 января.